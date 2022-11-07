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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

07.11.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Alaoğlu kazada hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.

Kaza, Bartın - Zonguldak kara yolu, Toptancılar Sitesi mevkiinde meydana geldi. Bartın’dan Zonguldak yönüne seyir halinde olan 74 BB 669 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112, İtfaiye, Emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki yaralıların sıkıştıkları araçtan çıkarılması için ekipler zamanla yarıştı.
Otomobilin sürücüsü 15 yaşındaki Mustafa Alaoğlu kaza mahalinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 18 yaşındaki Enes Gökbayrak, 14 yaşındaki Emrecan Genç ve 16 yaşındaki Emre Genç olay yerinde 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bartın-Zonguldak kara yolunda ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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