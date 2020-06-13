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Otomobil aydınlatma direğine çarptı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.06.2020 22:21 | Son Güncelleme

Adıyaman Karaali Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Karaali Köprüsüne Altınşehir istikametinden giren Hasan Bilen yönetimindeki 01 DVF 09 plakalı otomobil sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje sonra aydınlatma direğine çarptı.Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Nesime Bilen yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı

Adıyaman Karaali Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karaali Köprüsüne Altınşehir istikametinden giren Hasan Bilen yönetimindeki 01 DVF 09 plakalı otomobil sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje sonra aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Nesime Bilen yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazada 2 araçta daha hasar meydana geldi. Bu kazanın meydana gelmesinden kısa bir süre sonra aynı köprüde 2 araçlı maddi hasarlı başka bir kaza daha meydana geldi.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı

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