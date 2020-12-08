Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 23 AN 826 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma diğerine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken biri araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.



