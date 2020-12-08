YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 08.12.2020 09:33 | Son Güncelleme

Elazığ’da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde meydana geldi.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 23 AN 826 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma diğerine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken biri araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

Elazığ Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:22
Öğle
12:20
İkindi
14:48
Akşam
17:09
Yatsı
18:31

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.