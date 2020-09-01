YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı

Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 01.09.2020 16:55 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Olay, Ayvacık- Çarşamba karayolu üzerinde yaşandı.

Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Ayvacık- Çarşamba karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı-Çarşamba-Ayvacık bağlantı kavşağından dönüş yapmaya çalışan F.Ü. idaresindeki OF EF 2017 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye savruldu. Kazada otomobil sürücüsü F.Ü. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
İnciraltı için önemli buluşma
İnciraltı için önemli buluşma
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Edremit’te grup mahalle yolu asfaltlanıyor
Edremit’te grup mahalle yolu asfaltlanıyor

Samsun Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:24
Sabah
05:54
Öğle
12:40
İkindi
16:20
Akşam
19:15
Yatsı
20:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Aziz Eczanesi
Ilkadim
Doğuş Eczanesi
Ilkadim
Sema Eczanesi
Ilkadim
Damla Eczanesi
Atakum
Livane Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İstanbul’dan çalınan otomobilin şüphelisi tutuklandı
İstanbul’dan çalınan otomobilin şüphelisi tutuklandı
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.