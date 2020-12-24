YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 24.12.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunda meydana geldi.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşit G. idaresindeki 60 TE 490 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Reşit G. ile yolcu olarak bulunan Songül G. ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Pijamalarını çıkarabilene helal olsun''Pijamalarını çıkarabilene helal olsun'
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:58
Öğle
12:51
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:58

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

İlden Eczanesi
Merkez
Özercanlar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.