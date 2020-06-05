YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 05.06.2020 19:11 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.35 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınında meydana geldi.

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.35 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan K.A. (61) idaresindeki 06 DG 1642 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bir dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü K.A. ile araçta bulunan N.K. (52) ve H.Ç. (50) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Önce yakaladı, sonra doğaya saldı

Önce yakaladı, sonra doğaya saldı

Kaymakam Pişkin, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

Kaymakam Pişkin, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Şanlıurfa’da salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Belediyelerde meydan okuma başlıyor

Belediyelerde meydan okuma başlıyor

Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Konya Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:21
Öğle
12:54
İkindi
16:46
Akşam
20:16
Yatsı
21:54

Konya Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Yağmur Eczanesi
Karatay
Bizim Eczanesi
Selcuklu
Setenay Eczanesi
Selcuklu
Toruk Eczanesi
Selcuklu
Vitamin Eczanesi
Selcuklu
Yücel Eczanesi
Selcuklu
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Konya'da sokağa çıkan 3 yaşlı baygınlık geçirdi

Konya'da sokağa çıkan 3 yaşlı baygınlık geçirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.