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Otomobil çarpması neticesinde hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu

22.01.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarpması neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu.Kaza, Serdivan İstiklal Mahallesi 2.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarpması neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu.
Kaza, Serdivan İstiklal Mahallesi 2. Cadde ekmek fırını mevkiinde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre yolun karşısına geçmek isteyen kadına, Mehmet S. idaresindeki 54 ABU 421 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından darbe alan kadın, metrelerce savruldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Özel Medar Hastanesine kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken sürücü ise teslim oldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan ekipler yaptıkları çalışma neticesinde hayatını kaybeden kadının Aslıhan Oyunlu olduğunu belirledi. Sürücünün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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