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Otomobil çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.03.2020 15:04 | Son Güncelleme

Kayseri’de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi’nde plakası belirlenemeyen siyah renkli bir otomobil, üniversite öğrencisi S.B.’ye çarparak olay yerinden kaçtı.

Kayseri’de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi’nde plakası belirlenemeyen siyah renkli bir otomobil, üniversite öğrencisi S.B.’ye çarparak olay yerinden kaçtı. Meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan S.B. vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer, kazaya karışıp olay yerinden kaçan araç ve sürücünün bulunması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

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