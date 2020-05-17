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Otomobil dereye yuvarlandı: 4 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.05.2020 22:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünden Besni istikametine gelmekte olan Alihan Yalçın idaresindeki 02 AB 171 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünden Besni istikametine gelmekte olan Alihan Yalçın idaresindeki 02 AB 171 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Alihan Yalçın ile otomobilde bulunan Emre Ekinci, Enes Aslan ve Mahmut Kaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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