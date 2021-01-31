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Otomobil direğe çarpıp takla attı: 3 yaralı

31.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpıp, takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Kardeşköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpıp, takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kardeşköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Emul (20) idaresindeki 06 DV 0949 plakalı Renault otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Eyüp Emul, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Araç sürücüsü ve yolcu konumundaki Davud Emul (14) ile Harun Emul (18) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Eyüp Emul’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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