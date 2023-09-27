Otomobil domuz sürüsüne çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Saray ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayvacık Mahallesi’nden Saray istikametine seyreden Kenan İ. idaresindeki 59 ABF 169 plakalı otomobilin önüne Ayvacık Saray kara yolunun ikinci kilometresinde aniden domuz sürüsü çıktı. Önüne çıkan domuz sürüsüne çarparak hurdaya dönen Kenan İ. idaresindeki 59 ABF 169 plakalı otomobile aynı yönde arkasından seyreden Umut K. idaresindeki 34 CRJ 848 plakalı kamyonet duramayıp çarparak zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Meydana gelen kazada 59 ABF 169 plakalı otomobil sürücüsü Kenan İ. ve aynı otomobilde bulunan Nadiye İ. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobili çarpmanın etkisiyle hurdaya çeviren domuz sürüsü olay yerinden bulunmazken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

