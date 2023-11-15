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Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

15.11.2023 07:56 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Ayhan K. idaresindeki 44 ABV 739 plakalı otomobil, Erkenek tüneli girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kavşağında bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü Ayhan K. ile Nadire A., Emine A. ve Hatice Zehra A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili incelme sürüyor.

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