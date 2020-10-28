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Otomobil elektrik direklerine çarptı: 1 yaralı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 28.10.2020 21:48 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Kaman ilçesinde aşırı süratli bir otomobilin 2 elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, Kaman ilçesine bağlı Hacıpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde aşırı süratli bir otomobilin 2 elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Kaman ilçesine bağlı Hacıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. E.T. yönetimindeki 40 KK 959 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aşırı süratle yol kenarında bulunan 2 farklı elektrik direğine çarparak takla attı. İhbar üzerine Kaza yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı halde Kaman ilçe devlet hastanesine kaldırılan E.T. (40) ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili polis, inceleme başlattı.

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