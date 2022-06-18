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Otomobil emniyet şeridindeki kamyonete çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

18.06.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil emniyet şeridindeki kamyonete çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Emrullah Özan'ın kullandığı 06 MKD 96 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Soğukçam mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki 55 AGH 371 plakalı kamyonete çarptı.

Otomobilin savrularak yolun ortasında durduğu kazada kamyonet ise tarlaya düştü.

Kazada sürücü Özan'ın eşi Nuriye Özan (63) hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah Özan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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trafik kazası Samsun

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