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Otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 5 ağır yaralı

05.12.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin evin bahçe duvarına çarptığı kazada 5 kişi ağır yaralandı.

Otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 5 ağır yaralı

Kaza, Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 61. kilometresi Gündoğdu mevkisinde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Yalçın idaresindeki 10 KR 008 plakalı Opel Astra otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak telefon direğine çarptı, daha sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada, araç sürücüsü Nihat Yalçın ile Mehmet Başaran, Dursun Yalçın, Meryem Yalçın ve Derya Başaran yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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