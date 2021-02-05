YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Otomobil hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

Otomobil hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

05.02.2021 10:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman, Yozgat ve Kahramanmaraş illerinden otomobil çalan şahıslar polisin kovalamacası sonucu yakalandı.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeriden araç çalındığının bilgisi alınması üzerine harekete geçti.

Adıyaman, Yozgat ve Kahramanmaraş illerinden otomobil çalan şahıslar polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeriden araç çalındığının bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri işyerinden çalınan Wolkwagen Passat marka otomobilin çalınması olayı ile ilgili diğer birimler ile ortak yürütülen çalışmada, çalınan aracın Besni istikametine gittiğini ve Besni girişi uygulama noktasında durmayarak Gaziantep istikametine kaçtığını tespit etti.
Aracın peşine düşün ve tüm uyarılara ve ‘dur’ ihtarlarına uymayan, aracı yol kenarında terk ederek araziye doğru kaçan şahıslar, Besni ilçesi Eskiköy köyü civarında Jandarma ekiplerinin de katılımı ile kovalamaca sonucu yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden, Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan S.E.A ve E.K. isimli şahısların daha öncede birçok aracın çalınması olayına karıştığı ve arandığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar son olarak 01.12.2020 tarihinde Kahramanmaraş’ta Wolkswagen Passat ile 14.01.2021 tarihinde Wolkswagen Polo ve yine 22.01.2021 tarihinde Yozgat’ta Wolkswagen Passat marka otomobil hırsızlığı olaylarına karıştıkları tespit edildi.
Şüpheli şahıslar ile birlikte araç içerisinde bulunan ve şahıslara yardım eden şüpheli M.K. isimli şahıs da olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
12:46
İkindi
15:36
Akşam
18:01
Yatsı
19:19

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Aslan Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Deniz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Uyuşturucu suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıslar yakalandı

Uyuşturucu suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıslar yakalandı

ASDEP değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

ASDEP değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Yeni mahallenin kanalizasyon hattı yenileniyor

Yeni mahallenin kanalizasyon hattı yenileniyor

Mimar Sinan Parkında ağaçlandırma çalışması

Mimar Sinan Parkında ağaçlandırma çalışması

Kendisine ait olmayan faturayı ödemese doğalgazı kesilecekti

Kendisine ait olmayan faturayı ödemese doğalgazı kesilecekti

İş yerinden kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İş yerinden kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.