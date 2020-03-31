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Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

TOKAT HABERLERİ  | 31.03.2020 14:58 | Son Güncelleme

Tokat’ta yapılan uygulamada bir otomobilin hoparlörü içerisine gizlenmiş vaziyette ekstasy hap ele geçirildi.Tokat İl Jandarma Komutanlığınca alınan bilgiye istinaden İstanbul’dan Tokat’a gelen bir otomobil takibe alındı.

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Tokat’ta yapılan uygulamada bir otomobilin hoparlörü içerisine gizlenmiş vaziyette ekstasy hap ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığınca alınan bilgiye istinaden İstanbul’dan Tokat’a gelen bir otomobil takibe alındı. Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği arama yaptı. Narkotik köpeğinin tepki verdiği araç hoparlörü söküldü. Hoparlör içerisine gizlenmiş vaziyette 29 adet ekstasy hap ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınarak ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

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Aslı Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Erbaa
Hayat Eczanesi
Niksar
Tekeli Eczanesi
Turhal
Aşıkoğlu Eczanesi
Zile
Almus Eczanesi
Almus
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