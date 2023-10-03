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Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

03.10.2023 10:51 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ikiye bölünürken araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aksu mevkiinde meydana gelen kazada; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan 3 kişi ambulansla hastanelere kaldırılırken, araçta bulunan Mustafa C.’nin (20) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İkiye bölünen otomobil, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

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