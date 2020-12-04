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Otomobil ile ambulans çarpıştı: 3 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.12.2020 17:01 | Son Güncelleme

Kayseri’de otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesi Karatay mevkiinde meydana gelen kazada Ozan A.(24) idaresindeki 38 EG 933 plakalı ambulans ile 06 BCD 171 plakalı otomobil çarpıştı.

Kayseri’de otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesi Karatay mevkiinde meydana gelen kazada Ozan A.(24) idaresindeki 38 EG 933 plakalı ambulans ile 06 BCD 171 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobil içerisinde bulunan Kemal B., Miskal B. ve Mustak B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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