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Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.05.2020 20:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Saadin Avcı idaresindeki 02 AAG 402 plakalı otomobil ile Doğukan Gazaz idaresindeki bisiklet, Yeni Mahalle Bozer Binaları yakınlarında çarpıştı.

Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Saadin Avcı idaresindeki 02 AAG 402 plakalı otomobil ile Doğukan Gazaz idaresindeki bisiklet, Yeni Mahalle Bozer Binaları yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Gazaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araç ile bisiklet polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

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