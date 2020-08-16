Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobile ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Çeşme Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi kesişimindi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Musa G. idaresindeki 34 TA 9714 plakalı bir yemek şirketine ait motosiklet ile Kenan A. yönetimindeki 34 BV 3859 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Musa G. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammet Musa G. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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