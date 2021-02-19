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Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

19.02.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

Kahramanmaraş’ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Girne Caddesi’nde meydana gelen kazada, T.O.

Kahramanmaraş’ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Girne Caddesi’nde meydana gelen kazada, T.O. idaresindeki 38 ZN 999 plakalı otomobil ile Z.Y.’nin kullandığı 46 ACG 768 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası araçlar yoldan çekildi.

Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

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