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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.10.2020 07:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Emet ilçesi Akpınar Mahallesi Hisarcık yolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesinden Hisarcık istikametine doğru gitmekte olan 26 ABG 911 plakalı Bünyamin Yiğit (30) yönetimindeki otomobil ile aynı yol üzerinde karşı tarafa geçmek için dönen Hüseyin Yüksel yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Emet ilçesi Akpınar Mahallesi Hisarcık yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesinden Hisarcık istikametine doğru gitmekte olan 26 ABG 911 plakalı Bünyamin Yiğit (30) yönetimindeki otomobil ile aynı yol üzerinde karşı tarafa geçmek için dönen Hüseyin Yüksel yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Yüksel, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

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