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  4. Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 5 Yaralı

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 5 Yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.07.2020 09:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza, Atatürk Bulvarı Karayolları kavşağı yakında meydana geldi.

Adıyaman’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı Karayolları kavşağı yakında meydana geldi. Serhat A. yönetimindeki 33 L 1634 plakalı Hundai marka otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Abdurrahman H. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada sürücüler olmak üzere 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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