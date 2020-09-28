Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Alihan Akboğa idaresindeki 01 UA 384 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü ile aynı istikamete giden Mehmet Nuri Sayılır idaresindeki 33 T 0687 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada sürücüler Alihan Akboğa, Mehmet Nuri Sayılır ile Serhat Haylaz, Aziz İtmeç ve Emrah İnalkoç yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



