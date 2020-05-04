YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Otomobil ile hafifi ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil ile hafifi ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.05.2020 23:05 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafifi ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafifi ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza ilçeye bağlı Pınarcık Köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pınarcık Köyü’ne seyir eden Hanife A. (37) idaresindeki 67 LB 964 plakalı otomobil, köyden çıkış yapmaya çalışan Hakan D. (42) idaresindeki 67 TV 286 plakalı hafifi ticari kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Hanife A. (61), Ferhat A. (41) ve Döndü A. (35) ile hafifi ticari kamyonette bulunan Çınar D. (34) yaralandı. Yaralılar vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağırılan 3 ayrı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz, kazanın otomobil ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucun meydana geldiğini ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Kaza anı saniye saniye kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan kazada otomobil ile hafif ticari kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Doğum yapamayan ineğin imdadına veteriner hekim yetişti

Doğum yapamayan ineğin imdadına veteriner hekim yetişti

Taşkınpaşa Köyü’ndeki cenaze namazını kıldıran din görevlisi konuştu

Taşkınpaşa Köyü’ndeki cenaze namazını kıldıran din görevlisi konuştu

Başkan Böcek oyunu yüzde 57,67’ye yükseltti

Başkan Böcek oyunu yüzde 57,67’ye yükseltti

Yıldırım çarpan kişi öldü

Yıldırım çarpan kişi öldü

Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehadet haberi ailesine verildi

Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehadet haberi ailesine verildi

Zonguldak Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:39
Öğle
12:55
İkindi
16:47
Akşam
20:00
Yatsı
21:35

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Ağartan Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

40 yıldır kirli çay, kendi kendine temizlendi

40 yıldır kirli çay, kendi kendine temizlendi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.