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  4. Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Bozüyük çevre yolu Kütahya kavşağında meydana gelen trafik kazasında Fehim B.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Bozüyük çevre yolu Kütahya kavşağında meydana gelen trafik kazasında Fehim B. idaresindeki 41 KE 742 plakalı kamyonet ile Hüseyin K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yolcu olarak bulunan Görkem B. ve Mustafa K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Ufuk Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Esin Eczanesi
Sogut
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