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Otomobil ile kamyonet tünel içinde çarpıştı: 3 yaralı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 24.09.2020 21:25 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de tünel içerisinde otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Gümüşhane’de tünel içerisinde otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gümüşhane’den Torul istikametine ilerleyen Şevki A. (38) yönetimindeki 29 AN 114 plakalı kamyonet, Gümüşhane-Trabzon karayolu Hacıemin 2 tüneli içinde karşı yönden gelen Yusuf Ç. (23) yönetimindeki 34 NV 6220 plakalı otomobil ile henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Ö. (14) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Şevki A.’nın durumunun ciddi olduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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