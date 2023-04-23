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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü

23.04.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çivril ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü

Kaza, Çivril ilçesindeki Iğdır rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına zikzaklar çizerek savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde hayatını kaybedenler araçta çıkarılırken, güvenlik güçleri ise çevrede önlem aldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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