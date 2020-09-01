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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.09.2020 19:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Basri K.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Basri K. idaresindeki 02 BG 778 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen W760481 yabancı plakalı otomobil Atatürk Bulvarı üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Basri K.’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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