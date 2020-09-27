YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.09.2020 12:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Kübra A., idaresindeki 02 AAB 022 plakalı Toyota marka otomobil ile İbrahim K., idaresindeki 02 LC 119 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında çarpıştı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kübra A., idaresindeki 02 AAB 022 plakalı Toyota marka otomobil ile İbrahim K., idaresindeki 02 LC 119 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İbrahim K., hafif şekilde yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
Hamido’nun karısı vefat etti
Hamido’nun karısı vefat etti
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“fidan değil, ağaç dikiyoruz”
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“fidan değil, ağaç dikiyoruz”
Büyükşehir DESKİ’den yeni su kaynağı müjdesi
Büyükşehir DESKİ’den yeni su kaynağı müjdesi

Adıyaman Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
04:52
Sabah
06:12
Öğle
12:23
İkindi
15:45
Akşam
18:24
Yatsı
19:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Fidan Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Yıldırım Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Otomobil çocuğa çarptı
Otomobil çocuğa çarptı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kentsel dönüşümün ilk etabı için ihale tarihi belli oldu
Kentsel dönüşümün ilk etabı için ihale tarihi belli oldu
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.