YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Arslan idaresindeki 02 FZ 937 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 FT 717 plakalı Volkswagen marka otomobille Yeni Mahalle Menderes İlkokulu önünde çarpıştı.

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Arslan idaresindeki 02 FZ 937 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 FT 717 plakalı Volkswagen marka otomobille Yeni Mahalle Menderes İlkokulu önünde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Arslan ile otomobilde bulunan Mahmut Bilgiç yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:16
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:51
Yatsı
21:23

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Başkent Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder* Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Karakaya Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.