Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Arslan idaresindeki 02 FZ 937 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 FT 717 plakalı Volkswagen marka otomobille Yeni Mahalle Menderes İlkokulu önünde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Arslan ile otomobilde bulunan Mahmut Bilgiç yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

