YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 26.09.2020 23:36 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Serik ilçesine bağlı D-400 karayolunda meydana geldi.

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Serik ilçesine bağlı D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine giden Ahmet Şahan’ın kullandığı 07 BZL 98 plakalı otomobil ile sanayideki işinden evine dönmek isteyen Durmuş Ay’ın kullandığı 07 YSS 04 plakalı motosiklet, sanayi kavşağında çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Durmuş Ay, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklette bulunan arkadaşı Murat Evren Koca ise ayakta tedavi edildi.
Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
05:22
Sabah
06:41
Öğle
12:54
İkindi
16:17
Akşam
18:56
Yatsı
20:10

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Doruk Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Dünya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.