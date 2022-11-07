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Otomobil ile motosiklet çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

07.11.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Turgutlu ilçesi Akçakmak Caddesi Yedi Eylül Yolu Kavşağında meydana geldi. Yedi Eylül Yolu istikametinde ilerleyen Muhammed Ö. idaresindeki 27 AGY 575 plakalı otomobil, Akçakmak Caddesi üzerinde seyir halindeki Hasan E. idaresindeki 45 DM 111 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Hasan E. çarpışmanın etkisiyle Motosikletten savrularak yaralanırken, motosiklet ise cadde üzerinde bulunan bir işyerinin camekânına çarparak durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosikletin çarparak durabildiği işyerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Turgutlu kaza

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