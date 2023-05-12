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Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı

12.05.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Mardin’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Çarpışma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Nusaybin ilçesi Üçyol’da meydana geldi. Motosiklet kullanan Suriye uyruklu baba arkasında bulunan oğlu ile 47 PD 927 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet kullanan baba hayatını kaybederken, oğlunun ağır yaralandığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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