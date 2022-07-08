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  4. Otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan "Connect" teknolojisi artık tüm Egea’larda

Otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan "Connect" teknolojisi artık tüm Egea’larda

08.07.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayından itibaren satın alma tercihlerini Egea Ailesi’nden yana kullananlar, “Connect”li araçlarını teslim alırken, sadece 399 TL’lik aktivasyon bedelini karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Dünyada geçerli olan bağlanabilirik teknolojisi modelini Türkiye pazarına sunan ilk marka olan Fiat, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan teknolojisi Connect’i, tüm Egea’larda standart hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün ana trendinden biri olan bağlanabilirlik teknolojisine 2017 yılından bu yana yatırım yapan Fiat, bir ilki daha gerçekleştiriyor ve Egea’nın segmentindeki ilk ve tek bağlanabilirlik teknolojisi olan Connect’i tüm model ailesinde standart olarak sunuyor.

Dünyada otomotiv teknolojileri alanında yaşanan gelişmeleri ve küresel dijitalleşmeye yönelik adımları izleyerek müşteri ihtiyaçlarını odağa alan Tofaş’ta geliştirilen Connect, Apple Store ve Google Play Store’dan indirilen uygulama ile kullanılabiliyor.

Müşterilerinin mobilite deneyimlerinde kolaylık, güven ve akıllı bir sahiplik yaratan Fiat Connect, lansmanından bu yana 35 bin kullanıcıya erişirken, sürekli güncellenen özellikleri ile müşteri deneyimini her geçen gün daha ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor.

Temmuz ayından itibaren satın alma tercihlerini Egea Ailesi’nden yana kullananlar, “Connect”li araçlarını teslim alırken, sadece 399 TL’lik aktivasyon bedelini karşılıyor.

- Fiat Connect, en zor anlarda kullanıcıların hayatlarına dokunuyor

Fiat sahiplerinin her alanda hayatlarına dokunan “Connect”, kaza anında alınan çarpışma verisiyle ilgi merkezine anında uyarı iletiyor ve Müşteri İlgi Merkezi kullanıcıyı arıyor. Talebi doğrultusunda ambulans hizmeti gönderilebildiği gibi kullanıcıya ulaşılamaması durumunda otomatik olarak aracın bulunduğu konuma ambulans hizmeti sağlanıyor. Fiat, bugüne kadar 62 vakada proaktif ambulans yönlendirmesi gerçekleştirerek, desteğe en çok ihtiyaç duyulan anlarda kullanıcılarının yanında oldu.

Müşteri deneyimini sürekli olarak yukarıya taşıyan Connect, kullanıcılarına araç lokasyonu, lastik durumu, uzaktan kapı açma kapama, bagaj açma, çekilme uyarısı, kaza riski yüksek nokta bildirimi, hız ve mesafe limiti, araç arıza araması, araçtan inmeden akaryakıt ödeme özelliği, yakıt ve akü durum bilgisi gibi fonksiyonları da sunuyor.

Ayrıca kasko poliçelerinde “Akıllı Fiyatlandırma” dönemini başlatan Fiat, Connect Kasko uygulamasıyla sürüş puanı ve kullanılan güne göre Fiat sahiplerini ilave faydalarla buluşturuyor. Kullanıcılarına temassız ödeme kolaylığı sağlayan Connect, aynı zamanda otopark lokasyonlarına olan uzaklık, boş kapasite bilgisi ve fiyat tarifesi bilgilerini de sunuyor.

Bununla birlikte olası kritik arıza söz konusu olduğunda, Fiat Müşteri İlgi Merkezi sürücüyü seyahatin tamamlanmasına paralel arayarak aracı ile ilgili yapması gerekenleri telefonda aktarıyor gerekli durumlarda acil yol yardım ve çekici desteği veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tofaş connect egea

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