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Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.10.2020 22:48 | Son Güncelleme

Kayseri’de otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana gelen kazada plakası öğrenilemeyen Şahin marka otomobil ile Volkswagen marka ticari araç çarpıştı.

Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Kayseri’de otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana gelen kazada plakası öğrenilemeyen Şahin marka otomobil ile Volkswagen marka ticari araç çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü akmasını sağladı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

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Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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