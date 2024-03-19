YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

Otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

İHA İHA
19.03.2024 15:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

Feci kaza, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Feci kaza, dün sabah Osmaniye-Nurdağı kara yolu Kurudere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Türkan Y. yönetimindeki 01 ABU 10 plakalı otomobil ile O.D. yönetimindeki 01 AOB 459 plakalı yakıt tankeri çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı otomobil sürücüsü Türkan Y.’yi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Nurdağı Nurten Öztürk İlkokulunda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan otomobil ile yakıt yüklü tankerin çarpışma anı ve kaza sonrası otomobilin metrelerce savrulması yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Ramazan Gamecode Camp” etkinliği düzenlendi“Ramazan Gamecode Camp” etkinliği düzenlendi
Yolcu otobüsleri jandarma ekiplerince denetleniyorYolcu otobüsleri jandarma ekiplerince denetleniyor
Çanakkale’de İHA destekli kaçak göçmen operasyonuÇanakkale’de İHA destekli kaçak göçmen operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Mart Salı

İmsak
05:09
Sabah
06:28
Öğle
12:43
İkindi
16:08
Akşam
18:48
Yatsı
20:03

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Mart Salı

Ece eczanesi
Yavuzeli
Şükran eczanesi
Sahinbey
Sena külekci eczanesi
Sehitkamil
Eylül eczanesi
Islahiye
Filiz eczanesi
Nizip
Yakar eczanesi
Sahinbey
Ataoglu eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.