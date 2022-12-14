YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Otomobil iş yerine daldı: 1 yaralı

Otomobil iş yerine daldı: 1 yaralı

14.12.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin iş yerine daldığı kazada, iş yeri sahibi yaralandı.Kaza, Turgutalp Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi’nde meydana geldi.

Otomobil iş yerine daldı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin iş yerine daldığı kazada, iş yeri sahibi yaralandı.

Kaza, Turgutalp Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ali K. (27) yönetimindeki 46 AEZ 280 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrikli bisiklete çarpıp, faaliyet gösteren tekel bayine daldı. Kaza sonucu iş yeri sahibi Onur K. (38) yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da jandarmadan "huzur" uygulamasıBursa’da jandarmadan "huzur" uygulaması
İstanbul’dan sahte plakalı araçla geldiği Bursa’da polise yakalandıİstanbul’dan sahte plakalı araçla geldiği Bursa’da polise yakalandı
Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı kameraya yansıdıKadını taciz eden şahsa meydan dayağı kameraya yansıdı
Anahtar Kelimeler:
İnegöl

Bursa Namaz Vakitleri 14 Aralık Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:11
Öğle
13:03
İkindi
15:25
Akşam
17:45
Yatsı
19:11
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.