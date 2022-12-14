Otomobil iş yerine daldı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin iş yerine daldığı kazada, iş yeri sahibi yaralandı.

Kaza, Turgutalp Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ali K. (27) yönetimindeki 46 AEZ 280 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrikli bisiklete çarpıp, faaliyet gösteren tekel bayine daldı. Kaza sonucu iş yeri sahibi Onur K. (38) yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

