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Otomobil jantına Birgül ustanın eli değdi

SİVAS HABERLERİ  | 22.06.2020 11:09 | Son Güncelleme

Sivas'ta sanayi sitesindeki tamir atölyesinde jant boyama, takıp sökme ile çeşitli tamirat işleri yapan 40 yaşındaki 2 çocuk annesi, görenleri şaşırtıyor - Kadın usta Birgül Kapkın: - "Sanayiye gelenler beni görünce ilk başta şaşırıyor. Sanayide bir bayanın olmasına bazı insanlar tepki veriyor ama ben bayanların her işi yapacağını kanıtlamak istedim. Bunu da başardım"

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta 2 çocuk annesi kadın, sanayi sitesindeki tamirhanede jant boyama, takıp sökme ve çeşitli tamiratlar gibi birçok işlemi yapıyor.

Sultanşehir Sanayi Sitesi'ndeki tamir dükkanında eşiyle çalışan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Birgül Kapkın, jant boyuyor, takıp söküyor, tamir ediyor.

Kadınların, çalışma hayatının her alanında olduğunu en iyi anlatan örneklerden Birgül usta, ustalığıyla erkek meslektaşlarıyla yarışıyor.

Birgül Kapkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Adem Kapkın'ın desteğiyle yaklaşık 1 yıl önce bu işe merak saldığını söyledi.

- "Bayanların her işi yapacağını kanıtlamak istedim"

Evde boya yaptığı sırada eşinin "gel beraber jant boyayalım" sözü ile iş hayatına atıldığını anlatan Kapkın, "İlk başlarda evde birkaç deneme yaptım. Daha sonra dükkan açmaya karar verdik. Bu işe soyunduk ve başarılı olduk." dedi.

Kapkın, bir kadının sanayide çalışıyor olmasının insanları şaşırttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayiye gelenler beni görünce ilk başta şaşırıyor. Sanayide bir bayanın olmasına bazı insanlar tepki veriyor ama ben bayanların her işi yapacağını kanıtlamak istedim. Bunu da başardım. Jant boyama, jant dizaynı, araba tamiri, yağ değişimi, her şeyi yapıyoruz. Gelen ve iş yaptıran müşteriler yaptığımız işi görünce başka insanlara da tavsiye ediyorlar. Sanayi esnafı bana çok destek oluyor, hepsi çok iyiler ayrıca çok babacan insanlar, beni kabullendiler. Hiçbir sıkıntım yok."

- Kadın sürücülere davet

Özellikle kadın sürücüleri dükkanına davet eden Kapkın, "Hepsi buyursun gelsinler, tanışırız oturup bir çay içeriz." diye konuştu.

Kapkın, dükkana çoğu zaman çocuklarıyla gittiğini ve onların yazıhane kısmında zaman geçirirken kendisinin de eşiyle çalıştığını ifade etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın, kısa süre önce dükkanını ziyaret ettiğini anlatan Kapkın, yaptığı işleri çok beğendiğini ve her zaman destek olacağını söylediğini sözlerine ekledi.

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