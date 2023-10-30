YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

30.10.2023 07:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir-Ankara karayolunda otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

Kaza, Ankara-Eskişehir karayolu Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satılmış C. idaresindeki 16 AFK 098 plakalı kamyona Hamidiye Kavşağı’ndan dönüş yaptığı sırada 26 BT 894 plakalı Tofaş marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, karayolu ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Ali Budak ve eşi Havva Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü Satılmış C. ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya’da pancar tarlasında yeni obruk oluştuKonya’da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
Avcılar’da vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nda konserlerle doyasıya eğlendiAvcılar’da vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nda konserlerle doyasıya eğlendi
Kocaeli'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendiKocaeli'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 30 Ekim Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:17
Öğle
12:47
İkindi
15:39
Akşam
18:07
Yatsı
19:25

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Pazartesi

Güney eczanesi
Mahmudiye
Alpu eczanesi
Alpu
Ahsen eczanesi
Tepebasi
Onat eczanesi
Odunpazari
Ayvaz eczanesi
Odunpazari
Aktuna eczanesi
Odunpazari
Derman eczanesi
Beylikova
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.