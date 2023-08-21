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Otomobil kaputuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı: O anlar kamerada

21.08.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy’de benzinlik içerisinde park halinde olan bir otomobilin kaputuna sıkışan yavru kediyi fark eden otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerine haber verdi.

Otomobil kaputuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı: O anlar kamerada

Ekiplerin dakikalar süren çalışması sonucunda yavru kedi kurtarılırken, itfaiye ekiplerinin çalışması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde aracını akaryakıt istasyonuna park eden bir kişi geri döndüğünde kaputtan gelen sesi duydu ve kontrol etti. Kaput içerisine sıkışmış şekilde bulunan yavru kediyi fark eden sürücü ne yaptıysa kediyi çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonrasında yavru kedi kurtarılırken birçok kişi kurtarma çalışmasını izlemek için aracın başına toplandı. Yaşanan kurtarma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


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