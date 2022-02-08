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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı, 3 kişi yaralandı

08.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sav beldesi istikametinde ilerleyen Ramazan Kavak'ın kullandığı 42 BH 318 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 32 PP 798 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ümit Kavak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı Isparta Şehir Hastanesine kaldırdı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin kırmızı ışığın yanmasıyla durmasından kısa süre sonra hızla gelen otomobilin savrularak kamyonete çarpması yer alıyor.

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