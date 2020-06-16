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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çaptı; 1 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.06.2020 10:36 | Son Güncelleme

Denizli’de, kırmızı ışıkta beklerken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Pamukkale ilçesi 15 Temmuz Delikliçınar Meydanında meydana geldi.

Denizli’de, kırmızı ışıkta beklerken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Pamukkale ilçesi 15 Temmuz Delikliçınar Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muammer Akkaya idaresindeki 20 AC 334 plakalı otomobil, 20 MA 0773 plakalı motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen Ahmed Jalıl Ibrahım Qurban’a arkadan çarptı. Çarpışma sonucu, motosiklet sürücüsü sürüklenerek yere düştü. Kısa süre yerden kalkamayan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımı ile kenara alındı. Bölgedeki polis ekiplerinin talebi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı ambulansta tedavi etti. Kısa süreli yoğunluk oluşan yolda ise bir süre sonra trafik normale döndürüldü. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Pamukkale
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