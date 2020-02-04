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Otomobil köprüden uçtu, yaralı elbirliğiyle kurtarıldı

BİNGÖL HABERLERİ  | 04.02.2020 19:21 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Solhan ilçesinde köprüden dereye uçan araçta yaralanan 1 kişi ele ele yardımlaşılarak kurtarıldı.Kaza, İlçeye bağlı Arakonak Beldesi yakınlarında D 300 karayollarında meydana geldi.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde köprüden dereye uçan araçta yaralanan 1 kişi ele ele yardımlaşılarak kurtarıldı.
Kaza, İlçeye bağlı Arakonak Beldesi yakınlarında D 300 karayollarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muş’tan Bingöl istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 34 DM 6166 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden dereye uçtu.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, karlı zemin nedeniyle vatandaşların sağlık ve jandarma ekiplerine destek vermesiyle el birliğiyle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

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İkindi
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Akşam
17:48
Yatsı
19:07

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Hayat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
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