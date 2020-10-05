otomobil motosikletle çarpıştı 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Afyon Caddesi Eski YİBO Pansiyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Semiha U., idaresindeki 03 VT 388 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mevlüt M., idaresindeki 03 ABA 693 plakalı motosikletin çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mevlüt M., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil servisi araması ile bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Mevlüt M., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

