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Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.07.2020 14:27 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, Altınkaya Mahallesi’nde meydana geldi.

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Altınkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çetinkaya Sokak’ta seyir halinde olan Tekin Özsoy idaresindeki 55 ABN 35 plakalı otomobil ile Gündeoğdu Sokak’tan gelen Ümit Özcan idaresindeki 55 JS 368 plakalı kurye motosikleti kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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