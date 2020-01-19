YURTHABER
  4. Otomobil motosikletli sürücüye çarptı: 1 yaralı

Otomobil motosikletli sürücüye çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.01.2020 23:44 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda bir otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı.

Bayrampaşa’da yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda bir otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın sonucunda yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde O-3 Karayolu Bağcılar istikameti Bayrampaşa ayrımlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan 34 KU 2716 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 ZF 9843 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletli yaralanarak yardım bekledi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken polis, motosiklete çarpan sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdiKocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi
Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Okçuluk Yarışması yapıldıÜmraniye Belediyesi 4. Geleneksel Okçuluk Yarışması yapıldı
Beyoğlu’nda 4 katlı apart otelde korkutan yangınBeyoğlu’nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Asırlık Ankara Kalesi Başkent’e ışık saçacak

Asırlık Ankara Kalesi Başkent’e ışık saçacak

Atık yağlar belediyeye teslim edildi

Atık yağlar belediyeye teslim edildi

Yüksekova’da İŞKUR kuraları çekildi

Yüksekova’da İŞKUR kuraları çekildi

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:49
Akşam
18:12
Yatsı
19:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Uluslararası Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Yeni Sergisi İtü Rsg’de Açıldı

Uluslararası Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Yeni Sergisi İtü Rsg’de Açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.