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Otomobil, otobüs durağına girdi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 20.05.2020 17:22 | Son Güncelleme

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarparak durabildi, kaza ucuz atlatıldı.Kaza, Malatya Caddesi’nde Elazığ Belediyesi ile Hazardağlı kavşağı arasındaki durakta meydana geldi.

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarparak durabildi, kaza ucuz atlatıldı.
Kaza, Malatya Caddesi’nde Elazığ Belediyesi ile Hazardağlı kavşağı arasındaki durakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAP 385 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada o anda durakta kimse bulunmaması sayesinde yaralanan olmadı.Otomobil ve durakta maddi hasar oluştu.
Olay yerinde polis tedbir alırken, otomobil, duraktan çekici yardımıyla çekildi.

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