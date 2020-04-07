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Otomobil park halindeki kamyonete çarptı; 1 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 07.04.2020 18:13 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucunda bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi Şehit Fikret Son Caddesi önündeki kavşakta F.A.

Otomobil park halindeki kamyonete çarptı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucunda bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi Şehit Fikret Son Caddesi önündeki kavşakta F.A. idaresindeki 10 AAJ 751 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi araçlarda maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arif Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
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